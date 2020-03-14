РИАМО - 14 мар. Администрации городских округов Московской области готовят 54 земельных участка для предоставления многодетным семьям региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Министерство имущественных отношений Московской области за прошедшую неделю согласовало предоставление пяти земельных участков для семей с тремя и более детьми в четырех городских округах и образование 49 земельных участков еще в трех городских округах», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, из согласованных два участка находятся в Талдомском городском округе и по одному - в городских округах Раменское, Серпухов и Кашира. Их передадут многодетным семьям в ближайшее время.

Остальные 49 участков передадут многодетным семьям в течение весны после постановки на кадастровый учет. Таким образом, текущей весной 20 семей в Орехово-Зуеве, 26 семей в Можайске и три семьи в Шатуре станут обладателями земельных участков.