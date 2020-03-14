РИАМО - 14 мар. Из девяти выявленных за последние сутки новых случаев заболевания коронавирусом в Москве три – у школьников, их классы были закрыты на карантин, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Среди заболевших есть трое несовершеннолетних. С 10 марта были закрыты классы этих учащихся. В настоящий момент на карантин закрыты здания, в которых они обучались. Все учащиеся этих корпусов находятся дома. В зданиях проведена заключительная дезинфекция», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день был установлен круг всех близких контактов заболевших. Шесть родственников зараженных москвичей получают медпомощь в больнице в Коммунарке. Четверо контактировавших с заболевшими находятся в инфекционной больнице. Двое близких родственников остались на карантине у себя дома.

«Ни один из взрослых пациентов не посещал работу», - подчеркивается в материале.

Все заболевшие Covid-2019 прилетели в столицу следующими рейсами: SU 2383 Женева - Москва (6 марта), S7 3720 Инсбрук - Москва (8 марта), SU 7157 Гренобль - Москва (8 марта), SU 2487 Цюрих - Москва (9 марта) и SU 2329 Мюнхен - Москва (10 марта).

С пассажирами всех вышеуказанных рейсов связываются медики. Им всем сделают адресную СМС-рассылку.

«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение», - уточняется в сообщении

Медработники сами приедут к больному для взятия проб на Covid-2019 и проведения медосмотра.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.