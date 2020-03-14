РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Власти городского округа Подольск планируют выкупить заброшенный детский оздоровительный лагерь и возродить его, а также использовать его инфраструктурные мощности для обеспечения удобствами ближайших сельских пунктов, сообщил глава муниципалитета Николай Пестов на отчете об итогах социально-экономического развития в 2019 году и планах на 2020 год.

«В течение последних нескольких месяцев регулярно проводим встречи со старостами сельских населенных пунктов, обсуждаем вопросы обеспечения деревень инженерной инфраструктурой, ищем новые возможности. В процессе этого обсуждения возникло предложение рассмотреть мощности бывшего оздоровительного лагеря треста Мособлстроя №1, в частности, его инженерную инфраструктуру для обеспечения близлежащих сельских населенных пунктов», - сказал Пестов.

Он добавил, что власти Подольска ставят вопрос шире. Они обратяться в городской совет за поддержкой, чтобы приобрести этот объект в муниципальную собственность и эксплуатировать по прямому назначению.

По его словам, Подольск единственный в Подмосковье имеет три муниципальных детских оздоровительных лагеря - это оздоровительные центры «Мечта», «Родина», «Ромашка». В в 2019 году в них отдохнуло более 2 тысяч детей. Организованным отдыхом за счет бюджетных средств в 2019 году охвачено свыше 4 тысяч детей, но этого недостаточно.