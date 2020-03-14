РИАМО - 14 мар. На фоне распространения в мире опасной коронавирусной инфекции Covid-19 во многих странах вводятся ограничения на полеты гражданской авиации, рынку авиации нанесен большой урон, пишет газета «Известия».

«Мировые авиаперевозчики затягивают пояса, отменяют рейсы и пытаются демпинговать в надежде компенсировать потери; акции компаний авиапрома ушли вниз, турфирмы ждут колоссальные убытки», - отмечается в материале.

При этом зарубежные компании отмечают рост спроса на чартерные рейсы. По некоторым данным, доля запросов на аренду бизнес-джетов, связанных с распространением коронавируса, составляла 15%, но сейчас же выросла до 30%. Такая динамика числа заказов и запросов со стороны пассажиров коррелирует с ростом обеспокоенности из-за распространения коронавируса.

«Люди либо хотят убраться (из регионов, где есть вспышка заболевания — ред), либо у них срочная деловая поездка, которую нужно выполнить в ближайший день или два», — сказал глава отдела продаж в швейцарском авиаброкере Luna Jets Алан Лебурзье.

В российских компаниях пока не говорят о таком ажиотаже. Нынешняя тенденция — отказ от ранее забронированных перелетов.