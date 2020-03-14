РИАМО - 14 мар. Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле административного здания на Пятницкой улице в Москве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«Поступило сообщение о возгорании на кровле двухэтажного административного здания по адресу: улица Пятницкая, дом 25, строение 1Д. Происходило возгорание обрешетника кровли на площади 70 квадратных метров. Принятыми мерами открытое горение сбито», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из здания эвакуировали около 30 человек. Информация о пострадавших не поступала.