РИАМО - 14 мар. В связи с необходимостью усилить работу выездной службы на фоне угрозы распространения коронавируса в Москве отложат проведение капремонта в некоторых поликлиниках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы понимаем, что максимальное количество людей с ОРВИ необходимо обслуживать на дому. Для этого мы проводим большую работу по усилению нашей выездной службы. К работе будут дополнительно привлечены врачи профилактических отделений, которых сейчас более 300, и молодые специалисты, ординаторы — 750 человек», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что на сегодняшний день в поликлиниках организован раздельный прием пациентов с симптомами ОРВИ и без них, а на входе в медучреждения установлены посты, на которых у всех входящих проверяют температуру.

«В тех поликлиниках, где это возможно, мы сделали отдельный вход для тех пациентов, у кого температура повышена. В отдельном кабинете их принимает лечащий врач», — уточнила Ракова.

По ее словам, несмотря на все принимаемые меры, проект капитального ремонта учреждений здравоохранения в столице будет реализован в полной мере.

«Еще одной важной, хоть и вынужденной мерой стал перенос сроков капитального ремонта нескольких городских поликлиник на несколько месяцев. Медицинские организации, строительные работы в которых должны были начаться в конце марта и апреле, уйдут на капитальный ремонт позже», — добавила заммэра.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.