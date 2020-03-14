РИАМО - 14 мар. Роспотребнадзор рассказал, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа, а также назвал схожие симптомы, сообщает Газета.ru.

«Одним из главных отличий Covid-2019 от гриппа является скорость передачи: у гриппа он короче (три дня), у коронавируса более длинный интервал, который составляет минимум 5-6 дней», - говорится в сообщении.

Грипп передается до появления симптомов заболевания, коронавирус в основном при наличии симптомов.

Также известно, что дети практически не заражаются Covid-2019.

Также у нового типа коронавируса и гриппа есть сходные симптомы. Например, оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через фомиты.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших. В России зафиксировано 59 случаев заболевания.