РИАМО – 14 мар. Проходка правого перегонного тоннеля началась между станциями «Мамыри» и «Славянский мир» Коммунарской линии московского метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Стартовала шестая по счету проходка на будущей Коммунарской линии метро – шестиметровый тоннелепроходческий щит «Галина» проложит тоннель длиной 1925 метров на юго-западе Москвы под деревней Мамыри, поселением Мосрентген и Троицким лесопарком. Трасса тоннеля пройдет на глубине 13-19 метров», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, ранее щит «Галина» работал на юго-западном участке Большой кольцевой линии, где возвел правый перегонный тоннель между станциями «Проспект Вернадского» и «Улица Новаторов», а также построил левый тоннель от станции «Проспект Вернадского» до «Мичуринского проспекта».

«Сейчас на Коммунарской линии проходку уже осуществляют пять тоннелепроходческих комплексов: от «Университета Дружбы Народов» до «Улицы Новаторов» работают «Елена» и «Светлана», правый тоннель от станции «Университет Дружбы Народов» до «Улицы Генерала Тюленева» прокладывает «Ольга», а перегон между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева» возводят щиты «Полина» и «Дарья», – добавил Газизуллин.

Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК «Крымская» до Троицка, она станет одной из самых протяженных в московском метро. Ее длина составит около 38 километров, на ней расположатся 16 станций. Ветка обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы, также еще одну линию метро получит Юго-Западный административный округ.

Линией ежедневно будут пользоваться около 100 тысяч человек. В зоне притяжения ветки проживает более 1 миллиона человек, а работают или учатся – еще несколько сотен тысяч человек.