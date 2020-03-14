РИАМО – 14 мар. Скоро у карты «Тройка» появится свой личный кабинет, все желающие смогут протестировать его и другие функции обновленного приложения «Метро Москвы», сообщается в группе столичной подземки в соцсети «ВКонтакте».

«В «Личном кабинете» можно будет привязать одну или несколько карт «Тройка» к номеру телефона, следить за их балансом, своевременно пополнять и блокировать, если вы, например, потеряли свою карту. Ну а главное, вы сможете перенести поездки с одной карты на другую», – говорится в сообщении.

Сначала функция переноса баланса будет доступна только пользователям системы Android, затем она появится и на iOS.

Если вы хотите принять участие в тестировании личного кабинета, необходимо написать на почту: mp@mosmetro.ru. В теме письма указать «Заявка на тестирование», в самом письме – контактные данные для обратной связи и модель мобильного устройства, которым вы собираетесь пользоваться.