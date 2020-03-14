РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. На оснащение центра амбулаторной онкологической помощи в подмосковном Подольске до 2025 года направят 300 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщил глава муниципалитета Николай Пестов на отчете об итогах социально-экономического развития в 2019 году и планах на 2020 год.

«В своем обращении к жителям области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил создание в 2020 году в Подольске центра амбулаторной помощи онкобольным для комплексного решения задачи профилактики и доступности современного лечения пациентов. На его оснащение до 2025 года планируется направить 300 миллионов рублей из федерального бюджета по программе «Онкология», - сказал Пестов.

По его словам, главным врачом Подольской городской больницы Варданом Геворкяном проводится необходимая организационная работа по воплощению проекта. Новое учреждение будет способствовать ранней выявляемости онкологических больных. С точки зрения онкологии, это одна из самых важных задач, потому что в таком случае появляется больше шансов на то, что лечение будет продуктивным.