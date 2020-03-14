РИАМО - 14 мар. На территории Подмосковья машины такси начали проверять на наличие дезинфицирующих средств в салоне, всего проверено свыше 200 автомобилей, говорится в сообщении Оперативного штаба Московской области по коронавирусу.

«С 11 по 13 марта проверено 224 такси, выявлено отсутствие дезинфицирующих средств в 84 машинах», - говорится в сообщении.

«Сити Мобил» разослал перевозчикам предупреждение, что нарушители будут отключены от заказов по информации МТДИ. «Яндекс.Такси» несколько раз в день рассылает водителям push-сообщения о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения вируса: дезинфекция автомобилей, проветривание салона, мытье рук и использование антисептиков.

В подмосковных автобусах, трамваях, троллейбусах, такси и электричках проводят усиленную дезинфекцию, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций, в том числе нового Covid-2019.

Новый тип коронавируса начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших. В России зафиксировано 59 случаев заболевания.