РИАМО - 14 мар. За последние сутки на Москвы выявили девять случаев заболевания коронавирусом, еще один в Подмосковье, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего в России за минувшие сутки зафиксировано 14 новых случаев заражения Covid-2019.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Также специалисты выявили круг лиц, с которыми контактировали заболевшие на территории страны. Все они будут помещены под меднаблюдение, им проведут лабораторное обследование.

На сегодняшний день в России уже подтверждено 59 случаев заражения Covid-2019, из них 56 у россиян, два – у граждан Китая, один у итальянца. Вылечились от болезни два гражданина Китая и один россиянин. Кроме того, были выписаны россияне, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Роспотребнадзор также советует жителям РФ не выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших.