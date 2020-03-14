РИАМО - 14 мар. В субботу в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 29 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержан один рейс, отменено еще шесть. В Шереметьеве задержали десять прилетов и вылетов. В аэропорту Домодедово задержали два рейса, еще десять отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов, согласно онлайн-табло, не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.