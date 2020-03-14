РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Огнеборцы ликвидировали возгорание в квартире 19-этажного дома на улице Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики Подольска, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«14 марта в 11:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Подольск, улица Генерала Вареникова, дом №4. В 12:26 ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 10 человек.