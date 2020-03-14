Свободное посещение школы в связи с коронавирусом: что это значит

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Сайт мэра Москвы

В Подмосковье объявлен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. В школах и детских садах с 16 марта введен режим свободного посещения. Ходить на занятия ученику или нет, решают родители или его законные представители.

Чтобы освободить ребенка от посещения школы, не нужно писать заявления или заполнять специальные формы. Достаточно просто проинформировать об этом классного руководителя, устно или письменно.

Режим повышенной готовности в Подмосковье: какие ограничения введены из‑за коронавируса>>