Свободное посещение школы в связи с коронавирусом: что это значит

Как освободить ребенка от посещения школы
В Подмосковье объявлен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. В школах и детских садах с 16 марта введен режим свободного посещения. Ходить на занятия ученику или нет, решают родители или его законные представители.
Чтобы освободить ребенка от посещения школы, не нужно писать заявления или заполнять специальные формы. Достаточно просто проинформировать об этом классного руководителя, устно или письменно.
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Что делать, если нет возможности оставить ребенка дома
Если у родителей нет возможности оставить ребенка дома – переживать не стоит. Все образовательные учреждения продолжат работу в штатном режиме. Учителя не освобождаются от проведения уроков в классах.
Как обучать школьников-удаленщиков
Режим свободного посещения не освобождает школьников, чьи родители приняли решение не отправлять ребенка в учебное заведение, от уроков и домашнего задания. Дети будут получать весь материал дистанционно через Школьный портал Московской области. Также Министерство образования в скором времени запустит платформу онлайн-обучения. С ее помощью ученики, пропускающие занятия в школе, смогут полноценно обучаться, не выходя из дома.
«Директорам школы дано поручение как можно быстрее к ней подключиться и следить за качеством образовательного процесса в период действия режима свободного посещения» – комментируют в областном министерстве образования.
Свободное посещение школ и детских садов будет действовать до особого распоряжения.
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