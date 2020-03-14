РИАМО - 14 мар. Родителям, которые водят детей в школу и детский сад, дали несколько рекомендаций о том, что нужно сделать перед отправкой чада в учебное учреждение, говорится в сообщении Оперативного штаба Московской области по коронавирусу.

«Что нужно сделать, отправляя ребенка в школу или детский сад? Необходимо измерить ребенку температуру; оценить его самочувствие; принять решение об отправке ребенка в школу или детский сад», - говорится в сообщении

Если температура у ребенка повышена или он чувствует себя плохо, нужно сразу же обратиться в поликлинику по месту жительства.

В период распространения коронавируса в мире нужно быть особенно внимательными к здоровью детей.

По постановлению губернатора Московской области с 16 марта родители могут не водить детей в школу и детский сад по своему усмотрению для предотвращения распространения Covid-2019. Для учеников организуют дистанционное обучение через Школьный портал и новую онлайн-платформу, которая заработает на следующей неделе.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.