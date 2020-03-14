РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В подмосковном Подольске 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Георгий Баранов выпустит книгу воспоминаний ко Дню Победы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

«13 марта отметил свой 99-й день рождения ветеран Великой Отечественной войны, отважный артиллерист, патриот, оставивший автограф на подверженном рейхстаге, Георгий Баранов. Ко Дню Победы он готовит выпустить книгу воспоминаний «Комбат. 1941-1945 годы», - сказал сотрудник.

25 мая 2018 года Баранов представил свою книгу «1001 анекдот о всех и обо всем» в Подольском выставочном зале и раздал всем желающим автографы. Материалы для этой книги он собирал всю жизнь. Баранов в 2011 году создал и руководит «Клубом веселых ветеранов имени Василия Теркина», деятельность которого в 2015 году специальным призом премии «Наше Подмосковье» отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Баранов родился 13 марта 1921 года в Астраханской области, в настоящее время живет в Подольске. После окончания школы поступил во 2-е Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище, окончил его в звании лейтенанта. Прибыл на службу в воинскую часть, и через 20 дней началась война. С первых дней он защищал Родину, сражался на передовой. С войсками участвовал в освобождении Крыма, дважды форсировал Керченский пролив, штурмовал немецкие города - Кенигсберг, Одер, дошел до Берлина в победном мае 1945 года. Путь бойца отмечен многочисленными заслуженными наградами. Был четыре раза ранен.