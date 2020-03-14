РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В подмосковном Подольске 21 марта пройдет первое собеседование с кандидатами в Общественную палату округа, на него нужно записаться заранее, сообщил член Общественной палаты Московской области Алексей Стрелков.

«Общественная палата Московской области в соответствии с возложенными на нее функциями начинает процесс формирования муниципальных общественных палат (МОП) Подмосковья. Первое собеседование с кандидатами в МОП Подольска состоится 21 марта по адресу: Подольск, улица Кирова, 4 (здание администрации городского округа Подольск, вход со стороны концертного зала)», - написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кандидатам нужно предварительно записаться по телефону: 8(496)755-57-70 у Павла Павлова, так как в здании действует пропускной режим.

Необходимые формы документов, а также методику формирования палат можно найти на сайте Общественной палаты региона.