РИАМО – 14 мар. На территории Подмосковья и Москвы до утра 16 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра и гололедицы будет действовать с 21:00 14 марта до 09:00 16 марта в Подмосковье и в столице.

«Желтый» уровень объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Смоленской, Тульской и Орловской областей.

В субботу в Московском регионе облачно с прояснениями. Ожидается дождь, переходящий в снег, вечером местами прогнозируется метель, гололедица. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в регионе столбики термометров опустятся до минус 6 градусов, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду, сильный снег, метель, гололедица. Днем будет до минус 3 градусов, также с порывистым ветром и гололедицей.

В понедельник ночью температура опустится до минус 9 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Днем будет солнечно, температура поднимется до плюс 4 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.