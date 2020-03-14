РИАМО - 14 мар. В Москве следователи начали проверку по сообщению о том, что на Третьем транспортном кольце таксист посадил за руль маленького ребенка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информации следует, что водитель такси, находясь на Третьем транспортном кольце, посадил за руль маленького ребенка», - сказала Иванова.

Столичные следователи проверят все изложенные факты. Также специалисты проведут необходимые проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

По ее словам, по результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.