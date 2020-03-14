РИАМО – 14 мар. Самолет с неисправностью, совершавший рейс из Будапешта в Москву, благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».

«Командир самолета доложил о срабатывании датчика неисправности системы кондиционирования. Было принято решение снизиться до 15 тысяч футов (около 4,5 тысячи метров) и продолжить полет в аэропорт назначения – Шереметьево», – говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» подтвердил, что на самолете сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Посадка рейса Будапешт – Москва прошла штатно.