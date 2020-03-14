РИАМО – 14 мар. Жировые отложения вспыхнули в вентиляции в здании на улице Большая Дмитровка в столице, возгорание оперативно ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар произошел по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 9, строение 1. Информация о возгорании поступила в 13:33.

«По прибытию подразделений было установлено, что в одном из помещений подвала происходило загорание жировых отложений (площадью – ред.) 1 квадратный метр в вентиляционном коробе. Принятыми мерами возгорание ликвидировано», – говорится в сообщении.

В целях безопасности из здания вывели 11 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.