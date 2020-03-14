РИАМО - 14 мар. На столичных дорогах за февраль текущего года произошло порядка 700 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Москва. Февраль. 697 аварий с пострадавшими. 777 ранено, а 31 человек погиб», - говорится в сообщении.

Большинство аварий произошло из-за превышения скорости, невнимательности, а также из-за непропуска пешеходов.

«Будьте внимательны и берегите себя!» - заключается в материале.