РИАМО - 14 мар. В городских больницах на территории Москвы временно прекращен допуск посетителей к пациентам, это касается всех круглосуточных стационаров: как взрослых, так и детских, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Посетители по-прежнему смогут передавать «посылки» своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места. Кроме того, о состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы. Расписание консультаций и места приема передачи можно уточнить по телефону городского стационара, где пациент проходит лечение», - говорится в сообщении.

Кроме того, и в детских, и во взрослых городских поликлиниках временно отменены плановые диспансеризации населения и профилактические медицинские осмотры.

Все вышеперечисленные меры будут действовать до особого распоряжения главного государственного санитарного врача по городу Москве.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.