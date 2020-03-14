РИАМО - 14 мар. Ростурзим подготовил список стран, закрытых из-за распространения коронавирусной инфекции, также туристам рассказали, как вернуть деньги за путевки в эти страны, передает Газета.ru.

«Путешественник может вернуть все средства, потраченные на путевку в страны, где действует режим угрозы безопасности туристов», - отмечается в материале.

При необходимости турист может отменить поездку в страну, где такой режим не действует, договор о поездке можно расторгнуть. В этом случае турист должен возместить оператору понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором

В первую очередь, турист должен обратиться туда, где он покупал путевку. В случае, если оператор не согласен с ним в размере вычета, то путешественник может обратиться в суд.

На сайте Ростуризма представлен список закрытых из-за пандемии стран. На сегодняшний день не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности Китай, Италия, Южная Корея и Иран.

Также введены ограничения на авиасообщение со странами Европы, Норвегией и Швейцарией, кроме рейсов из Москвы в столицы этих государств.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.