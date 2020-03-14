РИАМО - 14 мар. На общественном транспорте в Московской области два раза в день дезинфицируют салоны автобусов, водителей, у которых выявлены признаки простуды, не допускают к работе, говорится в сообщении Оперативного штаба Московской области по коронавирусу.

«Учитывая ежедневный пассажиропоток в Подмосковье 2,2-2,5 миллиона человек в день, общественный транспорт может являться «бутылочным горлышком» в распространении инфекций, поэтому в рамках профилактики коронавируса министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области утвержден регламент обработки транспортных средств перевозчиками», - говорится в сообщении.

Салоны общественного транспорта региона не менее двух раз в день дезинфицируют с применением хлорактивных средств.

«Все водители обеспечены одноразовыми масками, кожными антисептиками и дезинфицирующими средствами», - уточняется в материале.

На сегодняшний день общественный транспорт в Подмосковье работает в штатном режиме. Каждый день пассажирские перевозки осуществляют порядка 9,5 тысячи автобусов.

Также дезинфекция и уборка проводится на железнодорожном транспорте.

«Уборка и дезинфекция производится: подвижного состава круглосуточно по графику; пассажирских зон и производственных помещений два раза в сутки», - добавляется в сообщении.

Санитарную обработку железнодорожного транспорта проводят 544 человека. Минтранс региона каждый день выборочно проверяет мероприятия по дезинфекции подвижного состава. При обнаружении недостатков на месте предпринимаются меры по их устранению.

Также в аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово организовали информирование с помощью табличек об усилении контроля в зонах прилета из-за распространения коронавирусной инфекции.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.