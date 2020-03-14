РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. МУП «Водоканал» Подольска будет добывать тепловую и электрическую энергию из сточных вод в новом блоке обработки илового осадка очистных сооружений, осадок пойдет на удобрения, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске 13 марта на собрании актива округа состоялся традиционный отчет главы Подольска Николая Пестова перед жителями по итогам социально-экономического развития в 2019 году и планам развития на 2020 год. Пестов рассказал о проекте МУП «Водоканал» по реконструкции очистных сооружений, в котором применяют новейшие технологии.

«В 2019 году начато проектирование блока обработки илового осадка очистных сооружений МУП «Водоканал». Будут использованы новые технологии, не применявшиеся еще в Московской области, да и в России они работают только в четырех городах федерального и регионального значения – это Москва, Иваново, Екатеринбург, Новосибирск. Из сточных вод будут добываться тепловая и электрическая энергия, а осадок пойдет на удобрение. Эти работы продолжат в 2020 году и завершат в 2024 году», – сказал Пестов.

Директор МУП «Водоканал» Михаил Семин назвал благоустройство и реконструкцию системы водоотведения городского округа Подольск одной из важных тем доклада.

«Приступили к реконструкции Подольских городских очистных сооружений и строительству коллектора, чтобы принимать стоки после ликвидации ветхих очистных сооружений в микрорайоне Климовск. Реконструкция биоблока Подольских городских очистных сооружений с увеличением их мощности до 150 тысяч кубометров стоков в сутки входит в федеральную программу «Оздоровление бассейна реки Волги», общий объем финансирования проекта составит более 1,4 миллиарда рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов», – сказал Семин.

Он добавил, что в 2019 году ликвидировали Быковские очистные сооружения. Также выразил признательность за врученное трудовому коллективу переходящее знамя.