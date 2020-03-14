РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. Жители подмосковных Люберец до 7 апреля могут посетить выставку тропических бабочек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Выставка тропических бабочек проходит в Люберецкой картинной галерее.

«Посетители галереи смогут насладиться зрелищем более 20 видов бабочек из Южной Америки, Индии, Азии. Кроме того, они станут свидетелями рождения насекомых – такие бабочки живут всего одну неделю. Выставка продлится до 7 апреля», – сказала директор галереи Анна Кострова.

Она добавила, что размах крыльев выставочных экземпляров составляет до 20 сантиметров.

Фото- и видеосъемка на выставке бесплатная. Вход – по билетам.

«Приглашаем жителей городского округа Люберцы посетить экзотическую выставку всей семьей и полюбоваться удивительной красоты тропическими бабочками», – отметила Кострова.