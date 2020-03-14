РИАМО - 14 мар. В подмосковных школах и детских садах со следующей недели вводится режим свободного посещения, если родители хотят оставить на время ребенка дома, то при возвращении на занятия медсправку предоставлять не нужно, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По постановлению губернатора Московской области с 16 марта родители могут не водить детей в школу и детский сад по своему усмотрению для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Для учеников организуют дистанционное обучение через Школьный портал и новую онлайн-платформу, которая заработает на следующей неделе.

«Если родители приняли решение оставить ребенка дома, то предоставление справки не потребуется. Если же ребенок был отправлен домой в ходе «утреннего фильтра», то предоставление справки обязательно», – сказал представитель министерства образования региона.

«Утренний фильтр» - это осмотр детей с утра в образовательном учреждении и измерении у них температуры.

Также режим свободного посещения не освобождает учеников подмосковных школ от обучения. Дети, которые временно не посещают школу, будут получать новый учебный материал и домашнее задание через Школьный портал и платформу онлайн-обучения, которая заработает со следующей недели.

Директорам школ поручили оперативно подключится к онлайн-платформе и следить за качеством образовательного процесса в период действия режима свободного посещения. О его прекращении будет сообщено дополнительно.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших, свыше 72 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.