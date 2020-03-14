РИАМО - 14 мар. В связи с распространением коронавируса Российские железные дороги (РЖД) отменили несколько поездов из Москвы в Берлин и Париж, сообщается в субботу на сайте РЖД.

«Отменяются следующие рейсы между Москвой и Берлином, между Москвой и Парижем: поезда №13/440-441/14 Москва – Берлин отправлением из Москвы 15 марта, отправлением из Берлина 16 марта; №23/452/322-323/453/24 Москва – Париж отправлением из Москвы 17 марта, отправлением из Парижа 19 марта», - говорится в сообщении.

Поезда были отменены из-за закрытия железнодорожного движения через Польшу в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов.

О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Новый тип коронавирусной инфекции (Covid-2019) начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи человек. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.