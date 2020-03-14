РИАМО - 14 мар. В аэропортах Подмосковья и Москвы организовали информирование с помощью табличек об усилении контроля в зонах прилета из-за распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Информационные таблички о проведении бесконтактной термометрии появились в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово, а также в подмосковном аэропорту Жуковский.

«В связи с угрозой распространения вирусных заболеваний, в том числе 2019-nCoV, термометрия проводится для всех прибывших из-за границы пассажиров и членов экипажей», - говорится в сообщении.

Для профилактики вирусных заболеваний гражданам рекомендовано использовать одноразовую медицинскую маску общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа, мыть руки, проводить дезинфекцию гаджетов, оргтехники и поверхностей, к которым они прикасаются.

В Подмосковье работает горячая линия для консультации по коронавирусу 8-800-550-50-30.

Новый тип коронавирусной инфекции (Covid-2019) начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи человек. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.