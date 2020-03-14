РИАМО - 14 мар. Пассажирам, которые прибыли рейсами из Болоньи 11 марта, Вероны 29 февраля и Инсбрука 1 марта в столичные аэропорты, напомнили о том, что они должны самоизолироваться по месту жительства, говорится в сообщении Оперативного штаба Московской области по коронавирусу.

«Пассажирам следующих авиарейсов, прибывших из Европы, следует проявить личную ответственность, и находиться в самоизоляции не менее 14 дней: <…> SU 2429 Болонья – Москва (11 марта), S7 3514 Верона – Москва (29 февраля),S7 3720 Инсбрук – Москва (1 марта)», - говорится в сообщении.

Тем, кто обнаружит у себя симптомы простуды, следует немедленно обратиться к врачу.

На все вышеуказанных рейсах в столицу прибыли заболевшие коронавирусом. Если ваши родные или друзья прилетели данными рейсами, то нужно соблюдать правила безопасности и сообщить им о необходимости проверить свое здоровье.

В Московской области работает горячая линия для консультации специалиста по коронавирусу 8-800-550-50-30. За первый день работы на горячую линию по коронавирусу поступило более 500 звонков.

Также в аэропортах Подмосковья и Москвы организовали информирование с помощью табличек об усилении контроля в зонах прилета из-за распространения коронавирусной инфекции. Температуру проверяют у всех пассажиров и членов экипажа, прибывших из-за рубежа.

В Подмосковье с понедельника начинает действовать свободное посещение школ и детский садов. При этом, ученики, оставшиеся дома, будут получать задания и нужный материал дистанционно.

Новый тип коронавирусной инфекции (Covid-2019) начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. В разных странах мира уже выявлено свыше 143 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи человек. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.