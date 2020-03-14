РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В подмосковном Подольске 17 марта пройдет образовательный волонтерский форум «Потомки Победителей» от регионального штаба отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Московской области, его участники помогут провести мероприятия в честь 75-летия Победы, сообщается на сайте администрации округа.

Региональный штаб отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Московской области проведет образовательный волонтерский форум «Потомки Победителей» в Подольске во вторник 17 марта. Координатор форума – председатель ВОД «Волонтеры Победы» Московской области Александр Печенегин. Регистрация участников с 10:00 до 10:45 в Культурно-просветительском центре «Дубровицы». Окончание мероприятия в 17:00", - говорится в сообщении.

В Подмосковье провели конкурсный отбор волонтеров для участия в проекте «Потомки победителей», участники проекта помогут провести мероприятия в честь 75-летия Победы. Для ребят организуют обучение, экскурсии по Московской области. Конкурсанты должны были создать видеообращение с рассказом о своем героическом предке и о том, почему они хотят присоединиться к проекту.

Сейчас в Московской области действуют 35 отделений движения «Волонтеры Победы», в них состоят 1,5 тысячи человек. Около 40% из них составляют школьники, 30% – студенты и выпускники вузов в возрасте до 25 лет. Остальные – люди более старшего возраста, среди них есть педагоги, домохозяйки, специалисты сферы молодежной политики, медицинские работники, рабочие заводов.