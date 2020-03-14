РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. «ЗиО-Здоровье» лидирует по объему оказываемой социальной поддержки среди всех промышленных предприятий Подольска, за это его наградили переходящим знаменем и благодарностью главы округа, сообщается на сайте администрации округа.

Почетный гражданин города Подольска, генеральный директор ЗАО «ЗиО-Здоровье» Николай Сафонов прокомментировал представленный 13 марта главой муниципалитета Николаем Пестовым отчет об итогах социально-экономического развития Подольска в 2019 году и планах на 2020 годы. Предприятие наградили переходящим знаменем и благодарностью главы округа в числе лучших предприятий-налогоплательщиков Подольска.

«Во время своего выступления глава городского округа Подольск Николай Пестов отметил, что завод «Зио-Здоровье» осуществил запуск второй очереди производственных мощностей, а по итогу года лидирует по объему оказываемой социальной поддержки среди всех промышленных предприятий. Было приятно это услышать», - сказал Сафонов.

Он подчеркнул, что завод постоянно расширяет ассортимент выпускаемой фармацевтической продукции, которая пользуется спросом в аптеках России. Но думает не только о развитии своего предприятия, а старается участвовать в социальных проектах жизни Подольска, благоустраивает, оказывает благотворительную помощь. Останавливаться на достигнутом предприятие не намерено и постарается на полную мощность загрузить производственные возможности предприятия, чтобы приносить еще большую пользу Подольску и его жителям.