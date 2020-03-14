РИАМО – 14 мар. В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ветра, усиления северного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 19:00 часов 14 марта до 02 часов 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 метров в секунду, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», – говорится в сообщении.

Горожанам и жителям столицы посоветовали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Водителям рекомендовали не оставлять автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также автолюбителей попросили снизить скорость движения и соблюдать дистанцию, избегать резких маневров – обгонов, перестроений, опережений.