РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В подмосковном Подольске в День Победы покажут лазерное шоу в сквере Поколений и устроят салют на шести площадках, Парад Победы с Красной площади в Москве будут транслировать на четырех площадках, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольск идет подготовка к празднованию юбилейного Дня Победы, разработан проект единой стилевой концепции праздничного, тематического и светового оформления территорий микрорайонов округа. Более 150 торговых объектов разместят военно-патриотическую символику на фасадах и витринах (плакаты, георгиевские ленты, флаги). Подольчане готовятся принять участие в акции «Бессмертный полк» и торжественном мероприятии на площади Славы.

«9 мая Парад Победы с Красной площади в Москве будет транслироваться на экранах в сквере Поколений, на площади Славы, Октябрьской площади и бульваре 65-летия Победы. В этот день запланирована передвижная выставка военной техники «Военно-исторический музей под открытым небом». Праздничные концертные программы и народные гулянья пройдут во всех микрорайонах Подольска. В Зеленом театре парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина покажут фильмы на военную тематику. Завершится программа праздничных мероприятий лазерным шоу в сквере Поколений и салютом Победы на шести основных площадках», - говорится в сообщении.

Более 400 мероприятий пройдут в учреждениях культуры в преддверии знаменательной даты. 29 марта в концертном зале администрации состоится гала-концерт победителей смотра музыкально-поэтических программ «Война. Победа. Память» среди ветеранских организаций, творческих коллективов в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

К 1 мая приведут в порядок фасады, цоколи, входные группы многоквартирных жилых домов на центральных улицах округа, а также на улицах, названия которых связаны с тематикой Великой Отечественной войны. Особое внимание уделят фасадам с мемориальными досками в память об участниках ВОВ. На 152 домах планируют установить новые аншлаги с праздничной символикой и подсветкой.

7 мая проведут митинги памяти и церемонии возложения венков и цветов к 52 мемориалам и памятникам воинской славы. 8 мая в культурно-спортивном комплексе «Витязь» состоится торжественное концертно-театрализованное действо «75 лет Памяти и Славы».