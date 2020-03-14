РИАМО - 14 мар. В столице к вечеру ожидается ухудшение погодных условий, поэтому все столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Городские службы продолжают работать в усиленном режиме в связи с непогодой. По прогнозу синоптиков с 19:00 часов 14 марта до 02:00 часов 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 метров в секунду, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», - сказал Бирюков.

По его словам, городским службам Москвы даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

Он отметил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Кроме того, он попросил автомобилистов в сложных погодных условиях соблюдать правила дорожного движения и парковки, не превышать установленный в городе скоростной режим и с пониманием относиться к проходам колонн снегоуборочной техники. Жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательнее и осторожнее: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

«Для комплексного информирования населения задействованы операторы сотовой связи, информационные табло ЦОДД правительства Москвы, мультимедийные устройства ГОРМОСТ, мультимедийные средства общественного транспорта, запущено онлайн-информирование населения в метрополитене и оповещение по телевизионным и радиоканалам», - добавил Бирюков.

По его словам, силы и средства Главного управления МЧС России по Москве к действиям по предназначению и реагированию на последствия неблагоприятных природных явлений готовы.