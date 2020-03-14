РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Руководство ООО «Вайлдберриз» после жалобы жителей Подольска пообещало разобраться с парковкой большегрузов, приезжающих к ним в складской комплекс в округе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Жители деревень Бережки и Коледино пожаловались представителям власти на неудобства от парковки транспортных средств на обочинах и проезжей части дорог. Большегрузные машины, приезжающие на склады «Вайлдберриз», ожидают своей очереди для въезда на территорию на проезжей части, а сотрудники, приезжающие на работу на легковом транспорте, паркуются на обочине, проезжей части и на автобусной остановке.

«Нарекания жителей были услышаны. Руководство ООО «Вайлдберриз» обещало разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры. В свою очередь администрация округа обратится в ОГИБДД для привлечения водителей к административной ответственности, так как все необходимые запрещающие знаки установлены», - говорится в сообщении.

Во встрече с руководством ООО «Вайлдберриз» в деревне Бережки приняли участие начальник управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации городского округа Подольск Иван Шляхтин, начальник теротдела «Лаговский» Лариса Прошкина, старосты населённых пунктов деревень Бережки и Коледино, а также активные жители.