РИАМО – 14 мар. С 16 марта по 31 мая будут отменены все регулярные рейсы авиакомпании S7 Airlines в Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию и Кипр из российских аэропортов и обратно, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«В связи с решением Минтранса РФ, с 16 марта по 31 мая 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из России в/из Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, Кипр. Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России только иностранных граждан, на обратные рейсы – только граждан России», - говорится в сообщении.

Авиакомпания S7 Airlines предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости авиабилета, а также без штрафов обменять авиабилеты на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети перевозчика.

«Кроме того, независимо от направления и тарифа все авиабилеты S7 Airlines, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, можно вернуть. Возврат авиабилетов, приобретенных в этот период, доступен для всех рейсов S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета», - добавляется в материале.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 143 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,3 тысячи заболевших, свыше 72 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.