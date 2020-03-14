РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мар. В администрацию подмосковных Котельников ежемесячно будут предоставлять данные мониторинга застройки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне сотрудники отдела строительства и архитектуры Котельников совместно с представителями ГК «ПИК» провели встречу с жителями, входящими в состав наблюдательного совета при главе Котельников Андрее Булгакове по вопросу переселения жителей из многоквартирных жилых домов согласно договору о развитии застроенной территории микрорайона Белая Дача.

«Специализированной организацией на жилых домах, расположенных в непосредственной близости от разрабатываемого котлована, будут установлены деформационные марки. Согласно программе мониторинга, организацией, производящей строительные работы, в адрес администрации городского округа Котельники будут предоставляться ежемесячные отчеты о мониторинге окружающей застройки», - говорится в сообщении.