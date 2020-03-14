РИАМО - 14 мар. Вечером в субботу в Московской области ожидаются снег и резкое похолодание, в связи с этим водителей призывают быть осторожными на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта региона.

«Минтранс Подмосковья предупреждает: вечером снег! Температура снизится до минус 6 градусов, ожидаются порывы ветра до 8 метров в секунду, снег», - говорится в сообщении.

Водителей призывают проявить осторожность и строго соблюдать ПДД.