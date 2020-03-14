РИАМО - 14 мар. Вечером в субботу на территории Московской области ожидается дождь, переходящий в сильный снег, а также усиление ветра, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«С 17 часов 14 марта до 04 часов 15 марта в Московской области ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 метров в секунду, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Московского региона до вечера 15 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

При порывистом ветре спасатели рекомендуют поставить автомобиль в гараж или вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. На улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и сооружения повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Также при метели и гололедице советуют воздержаться от поездок на своей машине и подготовить инструмент для уборки снега. На дорогах следует соблюдать дистанцию, скоростной режим и правила движения.