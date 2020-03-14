РИАМО - 14 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции <…> предусматривает внесение изменений в главы 3–8 Конституции РФ в целях совершенствования организации и функционирования публичной власти как инструмента достижения конституционно значимых целей, следующих из положений глав 1 и 2 Конституции», - говорится в сообщении.

Данный закон Госдума приняла 11 марта, тогда же он получил одобрение Совета Федерации. На сегодняшние день он также одобрен законодательными органами 85 субъектов Российской Федерации.

Теперь закон должен изучить Конституционный суд на предмет соответствия фундаментальным положениям Конституции. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Планируется, что голосование состоится 22 апреля. Граждане будут голосовать по целому пакету поправок сразу, а не за каждую в отдельности.