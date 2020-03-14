РИАМО - 14 мар. Пожарные ликвидировали открытое горение здании, расположенном на территории городского округа Клин, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В Клину (городском округа - ред.) произошел пожар.. Уже ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 40 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате возгорания в здании никто не пострадал.