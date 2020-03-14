РИАМО - 14 мар. На горячую линию Подмосковья по коронавирусу за первый день работы, 13 марта, поступило более 500 звонков, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Всего на территории региона было подтверждено четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Еще девять человек ждут результатов анализов. Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

«В Московской области с 13 марта заработала горячая линия по коронавирусу: 8-800-550-50-30. В первый день операторы обработали более 500 звонков», - говорится в сообщении.

Жители Подмосковья, которые приехали из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании, Германии и других стран, где есть случаи заражения Covid-2019, могут задать интересующие их вопросы по телефону.

Новый тип коронавирусной инфекции (Covid-2019) начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи человек. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.