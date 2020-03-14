РИАМО - 14 мар. В Московской области зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом, еще девять человек в стационарах ждут результатов анализов, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Все пациенты госпитализированы в изолированные боксы инфекционных отделений больниц Московской области. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба Московской области, Минздрава Московской области и Роспотребнадзора по Московской области», - отметила Стригункова.

По ее словам, состояние всех пациентов медики оценивают как удовлетворительное. Всем госпитализированным оказывают полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий.

«Установленные контактные лица помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение с обязательной сдачей анализов на коронавирус», - добавила министр.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших, свыше 72 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.