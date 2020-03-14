РИАМО - 14 мар. На Калужском шоссе в поселении Вороновское новой Москвы, рядом с деревней Голохвастово, строится новый инфекционный центр, из-за проведения работ по возведению медучреждения затруднено движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Призываем автомобилистов по возможности избегать этот участок и использовать альтернативные маршруты. Объехать можно по Варшавскому шоссе и Московскому малому кольцу (А-107)», - говорится в сообщении.

Для информирования водителей о строительных работах на подъездах к стройплощадке появятся мобильные табло. Для улучшения транспортной ситуации на данном участке трассы будут работать семь экипажей дорожного патруля.

Инфекционный центр разместится на площади 43 гектара в новой Москве. Там будут приемное отделение, лечебный блок, реанимацию, лабораторию, диагностический блок, детское, операционное и (на случай необходимости) родильное отделения. Медучреждение оснастят самым современным оборудованием.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. Всего в мире заражено свыше 144 тысяч человек, более 5,4 тысячи скончались. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.