РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. Компания «Корд» из Подольска примет участие в первом смотре-конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик» между газораспределительными организациями «Газпрома», сообщается на сайте администрации округа.

Первый смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик» между газораспределительными организациями пройдет 19 и 20 марта на базе АО «Газпром газораспределение Смоленск».

«Активное участие в смотре-конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик» примет компания «Корд» из микрорайона Львовский в Подольске. В ходе конкурса сотрудники предприятия представят собственную инновационную сварочную продукцию», – говорится в сообщении.

ООО «Компания «Корд» за 20 лет работы стала широко известна в России как крупнейший производитель электрогазосварочного оборудования и инструмента, инверторных сварочных аппаратов, зарядных устройств, соединителей кабеля, газовых резаков и горелок. При разработке компания использует полный спектр технических решений – от проверенных временем до новейших.