РИАМО - 14 мар. С 16 марта авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих из столичных аэропортов, сообщается на сайте компании.

«Аэрофлот» изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан», - говорится в сообщении.

Также будет сокращена частота полетов из Москвы в Копенгаген и Прагу в связи с решением местных властей ограничить въезд иностранных туристов.

В то же время самолеты авиакомпании будут летать из Москвы в Вену (Австрия), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Вильнюс (Литва), Амстердам (Нидерланды), Варшаву (Польша), Лиссабон (Португалия).

Еще будут выполняться рейсы в Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония), Париж (Франция), Ларнаку (Кипр).

Пассажирам, чьи рейсы отменили, а также тем, кто попадает под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и так далее) авиакомпания предлагает оформить возврат и получить полную стоимость за билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета.

Также все вышеуказанные лица могут один раз поменять дату вылета не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов. Еще можно поменять билет на любые рейсы «Аэрофлота» и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, но с доплатой разницы в стоимости перевозки, если такая возникнет.

Для переоформления билетов пассажиры могут позвонить на горячую линию: +7(495)784-72-42. Также необходимо информацию можно получить по круглосуточным телефонам контакт-центра авиакомпании: +7(495)223-5555 (Москва), 8(800)444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), или в офисах собственных продаж.