РИАМО - 14 мар. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание о комплексе мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-2019, поручения направлены в министерство здравоохранения и министерство промышленности и торговли, передает Nation News.

«Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин дал задание Минпромторгу рассказать о том, как в России обстоят дела с производством средств защиты и дезинфекции от Covid-19», - говорится в сообщении.

Минпромторг должен подготовить соответствующий отчет к 16 марта.

К этому же сроку представители министерства здравоохранения обязаны донести до всех медицинских учреждений информацию о том, как правильно оказывать первую помощь пациенту, у которого выявлен коронавирус.

Минздраву РФ и Роспотребнадзору также поручено обеспечить трансформацию соответствующих разделов ведомственных инфосистем, содержащих информацию о короновирусе, в легкодоступный и удобный для рядовых граждан формат.

Поручения были направлены также правительству Московской области и правительству Москвы. Они должны обеспечить прохождение сотрудниками отдельных медицинских организаций курсов повышения квалификации по вопросам биобезопасности в подведомственных Роспотребнадзору учреждениях.

Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. В разных странах мира уже выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,4 тысячи заболевших. На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавируса.